قتيل و5 جرحى في حادث إصطدام بين 3 سيارت ببوقيرات في مستغانم

خلف حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء وفاة شخص وإصابة 5 أخرين بجروح على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بولاية مستغانم. الحادث وقع في حدود الساعة17 سا و20د بمنطقة القوابرية بين بلديتي بوقيراط وسيرات.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين 3 سيارات سياحية. ما اسفر عن وفاة 37 سنة أين أنفاسه الأخيرة بعد معاينته من طرف طبيب المستشفى نظرا لجروحه البليغة. وإصابة 5أشخاص أعمارهم تتراوح بين 26 و60سنة، قدمت لهم الاسعافات الضرورية بالمستشفى.

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خلف حادث مرور، وقع صباح اليوم الثلاثاء، في تلمسان، وفاة إمرأة وإصابة 8 آخرين بجروح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بتلمسان، تدخل المركز المتقدم حمادي للحماية المدنية وبالدعم بالوحدة الرىيسية وباب وهران، من أجل الحادث.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 07 في شقه الرابط بين عوشبة والمضيق.

وتمثل الحادث، في انحراف حافلة واصطدامها بشاحنة ثم اصطدامها ببناية طور الانجاز.

وخلف الحادث 8 ضحايا من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 28 و52 سنة بهم إصابات متعددة. بالإضافة إلى إصابة وفاة إمراة، تبلغ من العمر 28 سنة.

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