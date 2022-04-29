قذيفة لم تنفجر..تسبب هلعا في مطار بن غوريون

قالت سلطات مطار بن غوريون أن عائلة أميركية، فجرت حالة من الهلع والذعر في المطار أمس الخميس، عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر.

عثروا عليها أثناء زيارتهم إلى مرتفعات الجولان السوري المحتل، وكانوا قد حزموا أمتعتهم في رحلة العودة.

وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بمطار بن غوريون.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأضافت الهيئة أن العائلة سُمح لها بالصعود إلى الطائرة بعد استجواب أفراد الأمن لها.

طالع أيضا:

160 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في الأقصى