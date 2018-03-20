«قرعـة حـج 2019 فـي نوفمبر القادم والتكفل بحجــــاج تأشيــــرة المجــــاملــــة»

المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.. يوسف عزوزة لـ النهار:

ديوان الحج لا يوفر خدمات vip وعلى المسؤولين التقرب من الوكالات

تورط 5 وكالات في تزوير أرقام جوزات المعتمرين ولجنة وزارية تتابع القضية

منح 230 ألف تأشيرة عمرة منذ بداية الموسم

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، عن تكفل الديوان خلال موسم الحج الجاري بالحجاج الذين يتحصلون على تأشيرة المجاملة، وذلك من أجل تفادي تشويشهم واحتلالهم لأماكن الحجاج النظاميين، كما أكد إجراء قرعة ثانية لاختيار حجاج موسم 2019، خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك من أجل الشروع المبكر في التحضير للموسم.

وقال عزوزة في تصريح لـ$، إن هناك تفكيرا في الوقت الحالي من أجل التكفل بحجاج تأشيرات المجاملة من خلال إسكانهم في الفنادق التي أجّرها الديوان لتفادي اقتحامهم لأماكن الحجاج والقضاء النهائي على المشكل الذي يؤرق الديوان خلال المواسم الماضية.

كما كشف المتحدث عن إجراء قرعة لحج السنة القادمة، قبل شهر نوفمبر من السنة الجارية، تطبيقا للتعليمات التي جاءت من قبل الحكومة في المجلس الوزاري المشترك، وذلك من أجل الشروع المبكر في التحضير للموسم لتحسين أحوال وإقامة الحجاج في البقاع المقدسة.

وأوضح عزوزة أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وعن تكلفة الحج المقدرة بـ52.5 مليون سنتيم، قال المتحدث إنها مقبولة بسبب العديد من المتغيرات والعوامل التي عرفتها هذه السنة، والتي من بينها ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية، مضيفا أن الديوان حافظ على الفنادق التي اعتاد الجزائريون عليها، حيث أن كل الفنادق التي تم كراؤها تتواجد في المنطقة المركزية وتبعد بـ900 متر وبعضها تجاوزت 1200 متر، لكنها فنادق جيدة وتتواجد في أرض مسطحة.

وطمأن المتحدث كل الحجاج بالقول إنهم سيجدون الخدمات التي تم التعاقد عليها في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، مع التذكير أن منى سيكون فيه ضغط، الأمر الذي يستدعي تكاثف الجهود لتجاوز كل الصعوبات في هذا المكان الذي ترفض السلطات السعودية زيادة مساحته حتى بعد طلبهم دفع أموال مقابل ذلك.

ودعا المدير العام المسؤولين الراغبين في الحصول على خدمات الحج المميز التقرب من الوكالات السياحية، كون الديوان لا يوفر حج الرفاه وكل الحجاج متساوون ومن حقهم الحصول على جميع الخدمات التي تعاقدوا عليها مع المؤسسة، مضيفا أن الحج والعمرة فرصة للتقرب لله وهذه الشعيرة لابد أن يؤديها الإنسان من المال الحلال.

من جهة أخرى، ذكر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمر، أنه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة السياحة للنظر في قضية الوكالات السياحية التي تورطت في ما اصطلح عليه بتزوير أرقام جوازات سفر الحجاج.

مضيفا أنه في البداية تحصل الديوان على تقرير من السفارة السعودية حول تورط 16 وكالة سياحية، قبل أن يتراجع العدد إلى أربع وكالات سياحية، ولا تزال التحقيقات جارية من أجل كشف الحقيقة الكاملة، وذلك لرفع تقرير إلى وزارة السياحة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا الصدد، نفى عزوزة أن تكون السفارة السعودية قد علقت منح تأشيرة العمرة للمعتمرين، مضيفا أن القنصلية السعودية منحت 230 ألف تأشيرة للمعتمرين منذ بداية الموسم، منها 45 ألف خلال الأسبوعين الأخيرين.