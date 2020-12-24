قريبا.. تحويل بعض مستشفيات الأمراض العقلية إلى عامة

سيتم قريبا تحويل بعض مستشفيات الامراض العقلية الى عامة، حسب ما أعلنته اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضخ عبد الرحمان بن بوزيد للإذاعة الوطنبة ” شخصيا اتخذت هذا القرار بخصوص تحويل مستشفى بودواو ليصبح مستشفى عمومي للطفل وأمراض البطن وغيرها “.

وأضاف الوزير تحويل مستشفى بودواو ليصبح مستشفى عمومي للطفل وأمراض البطن وغيرها على حد قوله.

وتابع الوزير للإذاعة الوطنية” أن إدارته ستترك 20 في المائة من المستشفيات المخصصة للأمراض العقلية”.

كما كشف الوزير أنه “سيتم تحويل المستشفيات الأخرى الخاصة بالأمراض العقلية الى احتياجات المواطنين”