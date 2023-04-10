قريبا.. تزويد ملعب الشلف بالـ “VAR” والأبواب الالكترونية

يرتقب أن يشهد ملعب “محمد بومزراق” بالشلف، أشغال إعادة تهيئة جديدة، بهدف تأهيله وفقا للمعايير والمواصفات التي يشترطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقامت أمس الأحد، لجنة مشتركة لمعالجة ملف الاحتراف في كرة القدم بالجزائر، بمعاينة ملعب الشلف “بومزراق محمد”.

ورافق اللجنة كل من عطاء الله مولاتي والي الشلف وفوضيل بن عبورة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، من أجل تدوين كل النقائص قصد دراسة إمكانية تأهيله حسب شروط الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الملزمة بداية من الموسم الرياضي القادم.

كما تم على هامش الزيارة عرض بطاقة فنية لمشروع إعادة الاعتبار وتجهيز الملعب المتعدد الرياضات من أجل رفع جميع التحفظات والنقائص.

والتزم الوالي أمام أعضاء اللجنة بالانتهاء من الدراسة وأشغال الشطر الأول قبل نهاية السنة الجارية في حالة توفر الأغلفة المالية.

كما أكد والي الشلف على أن السعي يبقى قائما للحصول على مشروع إنجاز ملعب جديد بالولاية .

الأشغال موضوع التهيئة الجديدة بملعب “محمد بومرزاق”

ومن بين القرارات التي تم اتخاذها على هامش زيارة أمس، فقد تقرر تزويد ملعب الشلف بقاعة تقنية الـ”VAR” إلى جانب إعادة تهيئة التغطية الإصطناعية لمضمار ألعاب القوى. وإنجاز ملعب مغطى بالعشب الإصطناعي الخاص بالتدريبات كملحق للملعب الرئيسي. مع تجديد الإنارة الليلية لميدان اللعب من نوع LED.

أما بخصوص المدرجات، فسيتم تدعيم وتهيئة المدرجات الغربية للملعب، إلى جانب إعادة الإنجاز والتعلية للمدرجات المتبقية والتغطية بالهيكل المعدني للمدرجات. ووضع وتركيب الكراسي للمدرجات.

كما سيتم إعادة التهيئة الخارجية، وتجديد مختلف الشبكات وتحديث جدار الإحاطة. مع تركيب نظام المراقبة للمداخل، المسالك ووضع الأبواب الإلكترونية. وإعادة تهيئة جناح المراحيض الخاصة بالجمهور. إضافة إلى تركيب ووضع نظام الصوت واللوح الإلكترونية. وأخيرا اقتناء وتركيب نظام التلفزة.