لجنة تفتيش تحل بملعب “محمد بومزراق” بالشلف

حلت مساء اليوم الأحد، لجنة مشتركة، للتفتيش والمعاينة، بملعب المجاهد المرحوم “محمد بومزراق” بالشلف، من أجل معاينة مشروع إعادة تهيئة الملعب.

وكشفت الإذاعة الجهوية للشلف. بأن لجنة مشتركة، بين وزارة الشباب والرياضة والإتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة لكرة القدم، حلت مساء اليوم بالملعب.

كما أوضح المصدر ذاته. بأن اللجنة ستقوم بمعاينة مختلف المرافق ومشروع إعادة الإعتبار وتجهيز الملعب.

وكان ملعب “محمد بومزراق” قد خضع لأشغال ترميم وإعادة تأهيل. قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري، أين تمت إعادة تهيئته وفتحه من جديد مارس الماضي. لاستقبال لقاءات أولمبي الشلف.