قسنطينة: حجز أكثر من 23 قنطار من “الهريسة و المرقد” غير صالحة للإستهلاك
قامت شرطة قسنطينة و مديرية التجارة بولاية قسنطية، في خرجة ميدانية لمراقبة النشاطات التجارية بحجز و إتلاف أزيد من 23 قنطار من مادتي الهريسة و فلفل حار غير صالحة للاستهلاك.
وفي بيان لمصالح أمن الولاية، يأتي هذا تزامنا و شهر رمضان الفضيل و في اطار الجهود الرامية الى الحفاظ على الصحة العامة و حماية المستهلك.
وهذا على اثر عمليات مراقبة شملت العديد من المحلات بوسط المدينة بالتنسيق بين مديرية التجارة و مصالح الأمن الحضري العاشر و المصلحة الولائية للشرطة العامة .
حيث تم حجز 200 دلو بلاستيكي يحتوي على مادة ” الهريسة ” و 65 دلو فلفل حار طورشي مخزنة و مخبأة بمرآب يستغل كحظيرة سيارات لا تتوفر على شروط النظافة مع عدم توفر سجل تجاري لدى صاحبها وغياب أي وسم للمنتوج .
وأضاف البيان، أن الكمية المحجوزة و المقدرة بـأزيد من 23 قنطار 2385 كغ تبين بعد معاينتها من قبل المصالح المختصة أنها غير قابلة للاستهلاك و تشكل خطرا على صحة المواطن ليتم اتلافها بتسخير مصالح البلدية.
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قسنطينة: حجز 6 أطنان من الدقيق كانت موجهة للمضاربة
تمكنت مصالح الأمن بدائرة الخروب ولاية قسنطينة من حجز مايزيد عن 6 أطنان من مادة الدقيق بأحد المستودعات كانت موجهة للمضاربة و البيع بأسعار مرتفعة.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد كان صاحب المحل يبيع مادة السميد دون سعرها القانوني. و متمثل في 1700 دج للأكياس ذات وزن 25 كلغ و سعر 700 دج للأكياس ذات وزن 10 كلغ.
القضية عالجتها مصالح أمن دائرة الخروب. أين تم تقديم صاحب المستودع أمام الجهات القضائية و تحويل المحجوزات الى تصرف املاك الدولة.
قسنطينة: توقيف 16 شخصا يحرسون حظائر غير قانونية لركن السيارات
كما قامت شرطة قسنطينة، ممثلة في أمن دائرة علي منجلي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحملة ضد استغلال الطريق العام. أين تم توقيف 16 شخصا (12 مساء الجمعة و 04 صبيحة السبت).
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الظواهر السلبية المختلفة. خاصة ظاهرة استغلال الطريق العام كموقف غير مرخص من الجهات المختصة. العملية الأولى تمت مساء يوم الجمعة 18 مارس 2022. تم فيها القيام بدوريات مكثفة بمحيط مختلف المراكز التجارية.
وأشار البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 شخص يستغلون الطريق العام كموقف غير مرخص للمركبات. تم توقيفهم جميعا بمحيط المراكز التجارية “رتاج مول، لالة باية، sans visa ، la coupole”.
في حين العملية الثانية تمت صبيحة يوم السبت الموافق لـ 19 مارس 2022، على مستوى الوحدة الجوارية الثانية. أين تم خلالها توقيف 04 أشخاص من نفس الفئة بمحيط المركز التجاري المعروف.