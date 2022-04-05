قسنطينة: حجز أكثر من 23 قنطار من “الهريسة و المرقد” غير صالحة للإستهلاك

قامت شرطة قسنطينة و مديرية التجارة بولاية قسنطية، في خرجة ميدانية لمراقبة النشاطات التجارية بحجز و إتلاف أزيد من 23 قنطار من مادتي الهريسة و فلفل حار غير صالحة للاستهلاك.

وفي بيان لمصالح أمن الولاية، يأتي هذا تزامنا و شهر رمضان الفضيل و في اطار الجهود الرامية الى الحفاظ على الصحة العامة و حماية المستهلك.

وهذا على اثر عمليات مراقبة شملت العديد من المحلات بوسط المدينة بالتنسيق بين مديرية التجارة و مصالح الأمن الحضري العاشر و المصلحة الولائية للشرطة العامة .

حيث تم حجز 200 دلو بلاستيكي يحتوي على مادة ” الهريسة ” و 65 دلو فلفل حار طورشي مخزنة و مخبأة بمرآب يستغل كحظيرة سيارات لا تتوفر على شروط النظافة مع عدم توفر سجل تجاري لدى صاحبها وغياب أي وسم للمنتوج .

وأضاف البيان، أن الكمية المحجوزة و المقدرة بـأزيد من 23 قنطار 2385 كغ تبين بعد معاينتها من قبل المصالح المختصة أنها غير قابلة للاستهلاك و تشكل خطرا على صحة المواطن ليتم اتلافها بتسخير مصالح البلدية.

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