قسنطينة: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع، أمس الأحد على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بلديتي إبن زياد وعين السمارة، بشطابة ولاية قسنطينة.

وفي بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فقد سجلت وحدات الدرك الوطني بقسنطينة أمس الأحد على الساعة 21:00 ليلا حادث مميت للمرور، على مستوى الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلديتي إبن زياد وعين السمارة، بالمكان المسمى طريق شطابة.

ووقع الحادث لسيارة سياحية، أين خلف في الوهلة الأولى إصابة الشخصين اللذان كانا على متنها بجروح متفاوتة الخطورة، أين تم نقلهما بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية بالحريشة عمار بلدية عين السمارة.

وفي هذا السياق لفظ السائق البالغ من العمر 39 سنة أنفاسه الأخيرة هناك، وتم تحويل مرافقه البالغ من العمر 35 سنة إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة لتلقي العلاج.

بالمقابل أضاف البيان أن أسباب وظروف الحادث قيد التحقيق من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين السمارة.

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