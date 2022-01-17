قسنطينة: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور
لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع، أمس الأحد على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بلديتي إبن زياد وعين السمارة، بشطابة ولاية قسنطينة.
وفي بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فقد سجلت وحدات الدرك الوطني بقسنطينة أمس الأحد على الساعة 21:00 ليلا حادث مميت للمرور، على مستوى الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلديتي إبن زياد وعين السمارة، بالمكان المسمى طريق شطابة.
ووقع الحادث لسيارة سياحية، أين خلف في الوهلة الأولى إصابة الشخصين اللذان كانا على متنها بجروح متفاوتة الخطورة، أين تم نقلهما بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية بالحريشة عمار بلدية عين السمارة.
وفي هذا السياق لفظ السائق البالغ من العمر 39 سنة أنفاسه الأخيرة هناك، وتم تحويل مرافقه البالغ من العمر 35 سنة إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة لتلقي العلاج.
بالمقابل أضاف البيان أن أسباب وظروف الحادث قيد التحقيق من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين السمارة.
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قسنطينة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مرور
كما تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية قسنطينة في وفاة 3 أشخاص بعين المكان، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.
وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة،فقد تدخلت على الساعة 07 و 09 د. على إثر حادث مرور تمثل في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة، مع شاحنة وسيارة بالطريق الوطني رقم 03 عين النحاس، ببلدية الخروب.
كما خلّف الحادث في حصيلة أولية وفاة 03 أشخاص من نفس العائلة، كانوا على متن السيارة. بالإضافة كذلك إلى إصابة 9 آخرين منهم 3 في حالة خطيرة.
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8 جرحى في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة واخرى لنقل المسافرين بالكورنيش في قسنطينة
8 جرحى في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة واخرى لنقل المسافرين بقسنطينة
أصيب 8 اشخاص بجروح إثرر حادث مرور وقع بالقرب من جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري بولاية قسنطينة.
وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن الحادث وقع على مستوى المنطقة المسماة الكورنيش. وتمثل في اصطدام بين حافلتين احداهما لنقل الطلبة و اخرى لنقل المسافرين.
وخلّف الحادث 8 ضحايا 3 منهم طلبة جامعيين و 5 ركاب كانوا على متن الحافلة لنقل المسافرين لهم اصابات طفيفة. أين قدمت لهم الاسعافات من طرف مصالح الحماية المدنية.