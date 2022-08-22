الرقم السري :

138248

قصده الحلال فمن تكون زوجته على سنة خير الأنام

رجل من إحدى ولايات الغرب قصده الحلال. أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 35 سنة، عامل مستقر ومقيم مع الأهل. صاحب أخلاق طيبة، وهمة عالية، اتصل بالمركز ونيته صافية، يبحث عن زوجة محترمة يكمل إلى جانبها نصف دينه. تكون سندا له على سنة الله ونبيه الكريم، يفضلها من إحدى ولايات الوسط أو الغرب. سنة أقل من 30 سنة، حبذا لو تكون عاملة، عزباء ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

138249

من تشق طريقها على ثبات إلى جانب ابن الشرق

ثاني عرض معنا سيكون لرجل من شرق البلاد، بالتحديد من ولاية تبسة، كما يبلغ من العمر 50 سنة، مطلق وأب لأولاد. تحت رعاية أمهم، موظف مستقر ولديه سكن خاص.

يبحث عن زوجة صادقة، نيتها إعمار الدار وبناء عش الحلال تحت سقف المودة والاحترام، تكون صاحبة خصال طيبة. وجمال يسر العين، لا يهم من أي ولاية من الوطن تكون، يقبلها أرملة أو مطلقة، أو حتى عقيم. سنها أقل من 45 سنة، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

138250

الفرصة بين يديك.. رجل صادق سمنحك اسمه لتكوني حلاله

إلى العاصمة في هذا العرض، لنقدم لكم طلب لرجل اتصل بنا وأمله أن يعثر على قرة العين التي يرتاح بجانبها. زوجة صالحة يكمل المشوار معها على سنة الله ورسوله، صاحب الطلب يبلغ من العمر 42 سنة. مطلق بدون أولاد، عامل مستقر بمؤسسة وطنية، ولديه سكن.

يتمنى لأن يكمل نصف الدين ويدخل القفص الذهبي في الحلال إلى جانب امرأة عفيفة تصون شرفه، وتعامله بالحسنى. يعدها من جهته بحياة كريمة، وتفهم جميل، يريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها يكون أقل 40 سنة. يقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، أو عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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