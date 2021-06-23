قصف“البوليزاريو” يستمر في دك معاقل قوات “المخزن” للشهر السابع على التوالي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية ، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلااء واليوم، والتي دخلت يومها الـ 224 حسب البيان العسكري. والذي كشف بأن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ 224 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، قوات المخزن المغربية بمنطقتي كرارة الفرسيك و أم لقطى بقطاع المحبس.

أما اليوم الأربعاء فلقد تم قصف “البوليزاريو” منطقة العايديات بقطاع الكلتة، بالإضاف الى قصف استهدف القاعدة رقم 04 بمنطقة كلب النص بقطاع أوسرد، اين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، وقد خلف هذا القصف هلع وخوف شديدين وسط جنود الاحتلال .