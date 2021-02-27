قصف “البوليزاريو” يدمر سيارة تويوتا ويحرق خيمة عسكرية تابعة لقوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ108، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” بمنطقة أﯕرارة لحديد بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة ومنطقة لمسامير بقطاع أتويزﯕي.

أما بالنسبة لهجمات اليوم السبت، فلقد تم قصف قواعد جنود الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

كما دكّت نيران القصف الصحراوي منطقة العرية بقطاع تويزﯕي، اين تم تدمير سيارة تويوتا.

وتعطيل جرافة وحرق خيمة عسكرية تابعة لقوات”المخزن” حسب نفس البيان الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ومس القصف أيضا نقاط تمركز القوات المغربية في منطقتي ﯕصبة الشهداء و لمسامير بقطاع أتويزﯕي.

أما بقطاع الفرسية، فلقد تم استهداف مواقع الإحتلال المغربي في منطقة أﯕرارة لحديد، أين تم مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وأضاف ذات البيان أن قصف “البوليزارية” مسّ ايضا جحور قوات الاحتلال المغربيالمتخندقة بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.