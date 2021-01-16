قصف “البوليزاريو” يدّك 5 مواقع لقوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ65، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الجمعة، جنود الإحتلال المغربي

في منطقتي أجبيلات الخظر و أزمول أم خملة بقطاع الݣلتة.

بالإضافة الى قصف عنيف بمنطقة راس فدرة لكطيطيرة بقطاع حوزة ومنطقة الفيعين بقطاع الفرسية.

وبالنسبة لليوم السبت، فلقد تم استهدفت نيران “البوليزاريو” منطقة ݣلب أظليم بقطاع تشلة.

أين شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

أما بقطاع المحبس، فلقد دكّت نيران الجيش الصحراوي منطقتي اودي أمركبة وروس السبطي.