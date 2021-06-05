قصف “البوليزاريو” يدّك 5 مواقع لقوات”المخزن”

والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 206 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، تخندقات قوات الإحتلال بمنطقة لقصبيين بقطاع حوزة، بالإضافة الى منطقة اكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

اما بالنسبة لهجمات اليوم السبت، فلقد استهدفت حسب نفس البيان، تخندقات قوات الإحتلال بمنطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة.

وبقطاع المحبس، فلقد دكت صواريخ الجيش الصحراوي معاقل قوات “المخزن” بمنطقتي روس السبطي واودي ام اركبة.