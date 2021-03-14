قصف “البوليزاريو” يستهدف مقر قيادة الفيلق 43 من قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ123، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” بمنطقة لعكد بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى قصف جنود الإحتلال المغربي بمنطقة ألفيعيين في قطاع الفرسية.

اما بالنسبة لهجمات اليوم الأحد، فلقد إستهدف قصف الجيش الصحراوي مقر قيادة الفيلق 43 من قوات الجيش المغربي.

وذلك بمنطقة أوديات لمخينزة بقطاع المحبس، بالإضافة الى موقع تمركز مدفعية العدو بمنطقة أودي لعران بنفس القطاع.

وبقطاع حوزة، دكت نيران الجيش الصحراوي جحور الإحتلال العدو بمنطقتي روس لكطيطيرة وأربيب الكاعة .

كما تم إستهداف جنود الإحتلال المغربي بمنطقة لثراثيات بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين.