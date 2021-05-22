قصف الجيش الصحراوي يدّك 3 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات “المخزن” اليوم .

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ192 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” بمنطقة ابيرات تنوشاد قطاع المحبس.

بالإضافة الى تخندقات قوات الإحتلال المغربي بمنطقة اكويرة ولد ابلال بنفس القطاع، اين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وأضاف نفس البيان العسكري أن القصف الصحراوي استهدف أيضا منطقة اسلوكية ولد الزبير بقطاع الفرسية.