قصف الجيش الصحراوي يدّك 3 مواقع لقوات”المخزن”

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قصف الجيش الصحراوي يدّك 3 مواقع لقوات”المخزن”
بقلم ط.خيرالدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ165 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس.

أما نهار اليوم الأحد، فقد قصفت مفارز الجيش الصحراوي معاقل قوات الاحتلال المغربي بمنطقة تنوشاد قطاع المحبس.

بالإضافة الى تخندقات قوات “المخزن” بمنطقة روس فدرة التمات شمال كلب ديرت قطاع حوزة.


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