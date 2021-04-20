قصف الجيش الصحراوي يدّك 4 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ160 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم ، جنود “المخزن” بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منقطة لعكد بقطاع المحبس ومنطقة اودي لثل بقطاع الفرسية.

واضاف نفس البيان، قصف البوليزاريو مس أيضا تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة تنيليك قطاع البكاري.