قصف الجيش الصحراوي يدّك 4 مواقع لقوات”المخزن”

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قصف الجيش الصحراوي يدّك 4 مواقع لقوات”المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ226 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري ومنطقة أكويرة ولد بلال بقطاع المحبس.

أما  اليوم الجمعة، فلقد مس قصف الجيش الصحراوي قطاع المحبس وبالضبط في منطقتي روس السبطي وأودي الظمران.


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