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قصف الجيش الصحراوي يدّك 4 مواقع لقوات”المخزن”!

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قصف الجيش الصحراوي يدّك 4 مواقع لقوات”المخزن”!
بقلم طالب خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ124، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة.

بالإضافة الى قصف نقاط تمركز قوات الإحتلال المغربي في منطقة أكويرة ولد أبلال.

وعرف قطاع المحبس قصف مكثف إستهدف تمركز قوات “المخزن” بمنطقتي لعكد والعرية.


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