قصف الجيش الصحراوي يدّك 6 مواقع لقوات”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ158 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، أمس ، جنود “المخزن” في منطقة أودي الزيات قطاع الفرسية.

بالإضافة الى معاقل تمركز الإحتلال المغربي في منطقة كلب الظليم قطاع تشلة.

أما نهار اليوم الأحد، فقد قصفت قوات الجيش الصحراوي، منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس ومنطقة اركيز بقطاع الكلتة.

واضاف نفس البيان، أن نيران “البوليزاريو” دكت تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود قطاع أوسرد ومنطقة أكرارة لحديد قطاع الفرسية.