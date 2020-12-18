قصف مدفعية “البوليزاريو” يدمر مقر قيادة لقوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن تطورات مهمة تعرفها الحرب بين “البوليزاريو” و قوات الإحتلال المغربي.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، أن قواتها استهدفت ودمرت مقر قيادة تابع لقوات “المخزن”.

وذلك في منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس، حسب البيان العسكري رقم 36 لوزارة الدفاع الصحراوية.

وكشف ذات البيان، أن قصف الجيش الصحراوي يستمر في دك وقصف مخابئ جنود الإحتلال المغربي في عدة مناطق على طول جدار الذل والعار.

حيث استهدف امس الخميس، جنود “المخزن” المتخندقين شمال أگليب ديرت بقطاع حوزة.

بالإضافة الى قيامه بقصف عنيف على منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

ومنطقة گلب أظليم بقطاع تشلة، ومنطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا.

اما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد تم قصف نقاط نقاط تمركز جيش الإحتلال المغربي بقطاع آمگالا.

ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس وقطاع السمارة.

وختم البيان، أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.