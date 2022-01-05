قضية مجمع أمنهيد.. انطلاق محاكمة سلال ونسيب ومتهمين آخرين

افتتح اليوم قاضي محكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود وإبرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

في حين توبع هذه القضية، فيها حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين وهم مسؤولين سابقين في قطاع الموارد المائية. من بينهم وزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا. وزوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق ومتهمين آخرين.

كما قاموا المتهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياه كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة. ووجهت له تهم تتعلق بالفساد من بينها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير. وتبديد أموال عمومية والجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين لاستغلال نفوذهم الفعلي. والمفترض للحصول وعلى منافع غير مستحقة للغير.

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وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، سابقا بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت. في قضية مجمع امنهيد للإخوة شلغوم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق في القضية، فإن الملف يتعلق أساسا بالوزيرة. لما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية اقروديف.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزيرة متهمة بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع امنهيد للاخوة شلغوم في مشروع شراكة. لإنجاز مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع امنهيد في البويرة .

وأكدت ذات المصادر، أن الإخوة شلغوم وخلال مشروع شراكتهم مع مجمع الرياض، قاموا بتهيئة مطحنة البويرة بقيمة 20 مليار بالبويرة. ليتم إعادة تفكيكها وبيعها كخردة للمؤسسة الوطنية للاسترجاع.