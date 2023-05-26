قطار و22 حافلة لنقل أنصار الساورة إلى وهران

خصصت ولاية بشار، قطار و22 حافلة، من أجل نقل جماهير النادي المحلي، شبيبة الساورة، إلى مدينة وهران، التي ستحتضن اليوم الجمعة، مباراة ناديهم في نصف نهائي كأس الجمهورية، أمام أولمبي الشلف.

وكشفت الصفحة الرسمية لولاية بشار، عبر “فيسبوك” بأنه قد تم نقل جميع المناصرين من بشار إلى وهران في ظروف جيدة بعد توفير 22 حافلة وتخصيص قطار خاص بالمناصرين ذهابا وإيابا.

كما سيستفيد عشاق “نادي الجنوب” من مجانية الدخول إلى ملعب “ميلود هدفي” حسبما جاء في بيان الولاية: “تمكين المناصرين من تأشيرة الدخول للملعب عبر التسهيلات المقدمة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن العملية جرت تحت إشراف الوالي محمد السعيد بن قامو، وبالتنسيق المحكم بين الأمن الوطني ومدير الشباب والرياضة ومدير النقل وكذا رؤساء البلديات والمتعاملين ولجنة الانصار.