قطر تمنح شعبها 11 يوم عطلة بمناسبة عيد الفطر

أعلن الديوان الأميري القطري أنَّه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإنَّ عطلة العيد ستكون 11 يوما.

فبالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 رمضان 1444هجري. الموافق 19 أفريل 2023، وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 أفريل 2023. على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 30 أفريل 2023.

وبالنسبة لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية. يحدِّد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.