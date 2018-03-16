قطع الألماس وسبائك الذهب تتساقط من طائرة خلال إقلاعها

فقدت طائرة من طراز An-12 باب قمرتها اليسرى أثناء إقلاعها من مدينة ياكوتسك.

واستمرت في التحليق مع تناثر سبائك الذهب والألماس.

والتي تساقطت على مدرج الإقلاع والهبوط، التي نشرت صورها قناة Telegram-112 يوم الخميس.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لمطار ياكوتسك، إن طائرة الشحن المذكورة تابعة لشركة طيران “نيمبوس”.

وأضاف أن التيار الهوائي الشديد خلع باب قمرة الشحن اليسرى، وبعد ذلك قرر الطاقم قطع الرحلة.

وهبطت الطائرة بأمان في مطار بلدة ماجان على بعد 12 كيلومتر من ياكوتسك.

وأشارت القناة إلى أن الطائرة كانت تحمل خلال رحلتها حوالي 10 أطنان من سبائك الذهب والبلاتين وشحنة من الألماس. لتقوم الشرطة بتطويق المدرج لجمع وجرد السبائك المتناثرة ويجري التحقيق في أسباب الحادث.