قواعد قوات “المخزن” تتهاوى إثر قصف “البوليزاريو” المستمر!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ107، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” بمنطقة أﯕرارة لحديد بقطاع الفرسية.

كما تم إستهداف نقاط تمركز جنود الإحتلال المغربي بمنطقتي روس فدرة لغراب و روس فدرة العش بقطاع حوزة.

بالإضافة الى قصف عنيف إستهدف مواقع تمركز قوات ” المخزن” في منطقة محيبس التدريب بقطاع أتويزكي.

وبخصوص هجمات اليوم الجمعة، فلقد تم قصف منطقتي ﯕصيبة لكزاح ولمسامير بقطاع أتويزكي.

وحسب نفس البيان، فلقد دكّت نيران الجيش الصحراوي معاقل الجنود المغاربة بمنطقة أﯕويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وبقطاع المحبس، تم إستهداف مواقع تمركز القوات المعربية في منطقة روس السبطي ولعكد.