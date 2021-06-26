قواعد قيادة “المخزن” تتهاوى إثر قصف “البوليزاريو” المستمر!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ227 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس،بشكل مدمر قاعدة عسكرية في منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

كما تم قصف أيضا منطقة أوديات الزيات بقطاع الفرسية ومنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس حسب نفس البيان العسكري.

وأضاف ذات المصدر، أن قوات “البوليزاريو” قامت بقصف منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس، هذا وكانت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد قصفت بحر الأسبوع المنصرم القاعدة العسكرية رقم 04 بكلب النص بقطاع أوسرد، أين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة، وهو ما خلف هلعا وخوفا شديدين في صفوف جنود الاحتلال.