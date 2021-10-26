قوجيل يؤكد على أهمية تعميق العلاقات البرلمانية مع السعودية

إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، عبد الله بن ناصر البصيري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان للمجلس، تناول اللقاء واقع وآفاق العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين والتي تعود إلى سنوات الثورة التحريرية المباركة.

طالع أيضا:

وثمن الطرفان مستويات التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين من خلال الحرص على ديمومة التواصل والتشاور من أجل تفعيل أكبر لآليات التعاون في جميع المجالات.

وأكد قوجيل بهذه المناسبة، على أهمية تعميق العلاقات على المستوى البرلماني من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية وتفعيل مجموعات الأخوة والصداقة وذلك لمرافقة الديناميكية الحاصلة بين حكومتي البلدين.

هذا وشكلت المقابلة سانحة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعراض آليات تنسيق الجهود وتعزيز التشاور بما يخدم طموحات وآمال الأمتين العربية والإسلامية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp