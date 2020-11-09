قيس سعيد: بعض القوى تسعى لنشر الفرقة والإنقسام في ليبيا لكن دون جدوى

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن “بعض القوى تسعى لنشر الفرقة والإنقسام في ليبيا ولكن دون جدوى”.

وقال الرئيس التونسي، خلال إشرافه على إفتتاح فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، أنه “ينبغي إدراك أن الحل هو استعادة الشعب الليبي سيادته على أرضه”.

وأضاف قيس سعيد، في نقل لامباشر عبر الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن “هذا اللقاء هدفه التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية”.

كما اكد الرئيس التونسي أن “حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سلميا”، مشيرا في السياق ذاته أن “نتقاسم مع الأشقاء الليبيين الأفراح والآلام”.

وأضاف قيس سعيد قائلا “ننطلق بإرادة ثابتة لتجاوز كل العقبات والتوصل لحل ليبي، ونؤمن أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبياً”.