قيس سعيد : تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، وهذا أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية.

وجاء في بلاغ للرئاسة التونسية:”دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الإدعاءات يوضّح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب.”

وأضاف:” أنه لا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده.”

وتابع:”فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت”.