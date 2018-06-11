قيطوني: سلطة ضبط المحروقات تراقب قطاع المحروقات بالجزائر

قال مصطفى قيطوني وزير الطاقة، أن مصالح دائرته الوزارية تعمل جاهدة على محاربة البيروقراطية والتعسف في مجال الطاقة بالجزائر.

وخاصة في ما تعلق بالشراكة الإقتصادية للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” وهذا في مجال الإستثمار مع الشركات الأجنبية.

وخلال لقاء جمعه بإطارات القطاع عبر الوطن و مسيري شركة سوناطراك والفاعلين في المجال، تحدث الوزير عن سلطة ضبط المحروقات.

مشيرا إلى أن سلطة ضبط المحروقات أسست لمراقبة نشاطات المحروقات، خاصة وانها تعمل تحت الوصاية التامة لوزير الطاقة المكلف بالقطاع.

وأضاف قيطوني، أنه وبحسب القانون المنظم للمجال،فالوكالة مكلفة بمتابعة النشاط من إكتشاف الآبار البترولية الى غاية الإستغلال النهائي .

وذكر الوزير، أن سير وعمل سلطة ضبط المحروقات جاء في إطار القانون المتعلق بالمحروقات وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.