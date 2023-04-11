لانس يحضر عرضا بـ 6 ملايين أورو لقيطون

عاد الحديث في الوسط الإعلامي الفرنسي عن نية مسؤولي نادي لانس، في التعاقد مع الدولي الجزائري، ومدافع نادي باستيا الناشط في الليغ2 الفرنسية، كيفن فان دان خيركوف قيطون.

ويقدم قيطون، الذي استدعي إلى الخضر، لأول مرة شهر مارس الماضي. بمناسبة المباراة المزدوجة أمام النيجر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، مستويات كبيرة في الدرجة الثانية الفرنسية.

ورغم أنه ينشط في منصب ظهير أيمن. إلا أن صاحب الـ 27 ربيعا، تمكن من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة، ما جعله يحظى باهتمام صاحب المركز الثاني في الليغ1، نادي لانس.

وكشف موقع “لوكوتيديان” الفرنسي اليوم الثلاثاء، بأن إدارة لانس، معجبة كثيرا بإمكانيات الدولي الجزائري، وتخطط لضمه إلى فريقها الصائفة القادمة.

كما أشار المصدر ذاته، بأن لانس، مستعد لتقديم 6 ملايين أورو، من أجل التعاقد مع خيركوف.