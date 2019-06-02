قيود أميركية جديدة لـ “طالبي التأشيرات”

وضعت السلطات الأمريكية مؤخرا، قيودا جديدة تخص جميع طالبي التأشيرة، من تقديم بياناتهم وأسماء حساباتهم الخاصة في الشبكة العنكبوتية، على مدار خمس سنوات.

بما في ذلك بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم السابقة، حسب ما نشره موقع سكاي نيوز بالعربية.

وتشمل الإجراءات الجديدة، بيانات عن رحلاتهم، أو أي مشاركة محتملة لأقاربهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، ولم تستثني من الإجراء إلا بعض المنتمين للسلك الدبلوماسي.

وتأمل السلطات الأميركية من خلال الإجراء الجديد، تحديد المتطرفين، ومن يناقشون أيدلوجيا الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا قصد الحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية محتملة كالتي وقعت في “سان بيرناردينو” بكاليفورنيا على يد متطرفين في عام 2015.

وحسب خبراء فإن الإجراء الجديد، سيوقع عقوبات قاسية على من سيقدمون معلومات كاذبة بحسب ما أفاد به مسؤول في الخارجية الأميركية.

ويذكر أن الولايات المتحدة تبحث عن وسائل تحر دقيقة، في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي لأصحاب الأيدلوجيا المتطرفة.

معتبرة أن التدقيق المشدد إجراء حتمي حتى لو كان هذا يعني التأخير في منح التأشيرات الأميركية للزوار.