كارتيرون: “ديلور قدم لنا الكثير وكان قائدا مميزا”

نوّه التقني الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي أم صلال القطري، بلاعبه السابق ومهاجم الخضر، أندي ديلور، مؤكدا بأنه قدم الكثير للنادي.

وكان ديلور، قد قرر مؤخرا وضع حد لمسيرته مع نادي أم صلال، وعاد إلى فرنسا أن يتدرب حاليا مع نادي مسقط رأسه أجاكسيو، في انتظار تحديد وجهته الصائفة المقبلة.

وتقدم كارتيرون، اليوم الجمعة، بشكر خاص إلى الدولي الجزائري. أندي ديلور، على الفترة التي لعبها مع الفريق منذ الصائفة الماضية.

قبل أن يضيف في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة فريقه أمام نادي قطر. في الجولة الـ 14 من دوري “إكسبو” القطري: “ديلور قدم أداءً كبيراً وكان قائدا مميزا أيضا.. ونتمنى له التوفيق.”