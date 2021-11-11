كازاخستان تعيّن سفيرًا جديدًا لها في الجزائر

عيّنت دولة كازاخستان كايرات كايربيكولي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية كازاخستان لدى الجزائر و تونس بالتزامن وهذا بموجب أمر رئاسي.

و حسب ما نشره الموقع الرسمي لرئاسة كازاخستان على تويتر“: بموجب أمر رئاسي، تم تعيين السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى مصر، كايرات كايربيكولي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية كازاخستان لدى الجزائر، وتونس بالتزامن.”

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روسيا تستـأنف رحلاتها الجوية بعدما أوقفتها بسبب كورونا

كما استأنفت روسيا رحلاتها الجوية اليوم الثلاثاء، مع تسع دول كانت قد أوقفتها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.

وأعلنت روسيا عن استئناف الرحلات، إلى جزر البهاما، إيران، هولندا، النرويج، عمان، سلوفينيا، تونس، السويد وتايلاند.

في هذا السياق، استأنفت الحركة الجوية الى عمان، عن طريق رحلتين في الأسبوع من موسكو إلى مسقط،

والى تونس بواقع سبع رحلات إسبوعيا من موسكو الى المنستير.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من اليوم رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة.

كما زادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا، مقدونيا، فرنسا.

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