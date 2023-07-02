كرة اليد.. بوشكريو يكشف قائمة الخضر المعنية بالألعاب العربية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في الألعاب العربية، الجزائر 2023، المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

ووجه الناخب الوطني لليد الجزائرية، صالح بوشكريو، الدعوة لـ 18 لاعبا من أجل المشاركة في الألعاب العربية.

وإلى جانب الجزائر، ستعرف الألعاب العربية، مشاركة كل من منتخبات قطر والسعودية والأردن وليبيا والعراق.

وستلعب المنافسة على شكل بطولة مصغرة تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي.

وجاءت القائمة على النحو التالي: بن تشقال محمد، يحيى موشي، جعوط بلال، فوضيل عبد المالك، عبروس ريان، ملازم وائل، بورويس محمد إيهاب، نايم زهير، ساكر رضوان، كوري مختار. هلال نور الدين، أسامة جمعة، بوناب هاني عبد الرفيق، زنادي عبد الجليل، بليدة محمد غزالي. بوشطيط حمودي، بن داس محمد رضا وهاشمي محمد شهر الدين.