كريمة طالب: “أملنا كبير في التأهل للألعاب الأولمبية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدت رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، كريمة طالب، تفاؤلها الكبير في تحقيق نتائج مشرّفة في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر.
وصرحت كريمة طالب: “أنا دائما متفائلة، واعتبر أن حظوظنا قائمة بنسبة 100%، ونتمنى العودة للبوديوم الإفريقي في هذه البطولة الإفريقية المقررة بمصر”.
كما أضافت: “حضّرنا جيدا لهذه المنافسة، ولديّ أمل كبير في تحقيق إحدى المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة لألمبياد باريس”.
وتابعت كريمة طالب: “اخفاقنا في بطولة العالم الماضية، كان بسبب عدم انطلاق البطولة الوطنية مبكرا، وتعلمنا من أخطائنا السابقة، من خلال ضمان انطلاق بطولة هذا الموسم مبكرا”.
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