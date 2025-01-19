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الرياضة

كريمة طالب: “وفرنا كل الإمكانيات للمنتخب وكنا قادرين على التأهل أمام تونس”

بقلم محمد لمين صحراوي
كريمة طالب: “وفرنا كل الإمكانيات للمنتخب وكنا قادرين على التأهل أمام تونس”
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تأسّفت كريمة طالب، رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، على فشل المنتخب الوطني، في بلوغ الدور الرئيسي لمونديال 2025، عقب خسارته أمس، أمام تونس، وهي ثالث خسارة في الدور التمهيدي.

وفي تصريحات خصت بها “النهار تي في” اليوم الأحد، قالت كريمة طالب: “حقيقة كنا قادرين على التأهل أمام الفريق التونسي، ولكن للأسف لم يساعفنا الحظ”.

وواصلت ذات المتحدثة: “هذه هي الرياضة، فيها فريق يفوز وآخر ينهزم، وأشكر كل اللاعبين على المجهودات التي قدموها”.

قبل أن تستدرك: “كاتحادية، وفرنا جميع الظروف للمنتخب، بالامكانيات الموجودة، لتحضير المونديال، ولم نضيع أي توقف دولي.. بالعكس خلال كل التوقفات أجرى المنتخب تربصات خارج الوطن وخاض لقاءات ودية”.

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