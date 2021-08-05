كورونا عبر العالم.. 200 مليون إصابة وهذه الدول الأكثر تضررا

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم إلى أكثر من 200.1 مليون إصابة، من بينهم ازيد من 4.2 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في العالم 200.152.057، وإجمالي الوفيات 4.255.443.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس، حيث تملك أكبر عدد من الوفيات بـ614803 حالة وفاة، و 35.331.699 إصابة.

وتأتي في المرتبة الثانية، البرازيل، بـ559607 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.026.533.

تليها الهند بـ 425757 حالة وفاة، و31.769.132 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة تأتي المكسيك بـ241936 حالة وفاة، وإجمالي إصابات 2.880.409.

وتاتي بعدها بيرو بإجمالي وفيات 196673، وإجمالي إصابات 2.119.068.

ثم روسيا بإجمالي وفيات 159032، وإجمالي إصابات 6.274.006.

وفي المرتبة السابعة تأتي بريطانيا بإجمالي وفيات 130300، وإجمالي إصابات 5.980.887. ثم إيطاليا بإجمالي وفيات 128136، وإجمالي إصابات 4.369.964.

وفي المرتبة التاسعة تأتي كولومبيا بإجمالي وفيات 121695، وإجمالي إصابات 4.815.063.

وفي المرتبة العاشرة، تأتي فرنسا، بإجمالي وفيات 112215، و 6.270.961 إصابة.