كورونا في الجزائر: 426 إصابة جديدة و9 وفيات خلال 24 ساعة

كشف والي بسكرة، أن ميزانية المطاعم المدرسية المحددة بأكثر من 45 مليار سنتيم استرجعت منها أكثر من 30 مليار.
وجاء تصريح عبد الله أبي نوار، خلال…
فتحت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية مندوب خاص سابق بالمجلس الشعبي لبلدية رايس حميدو رفقة موظف سابق.
وحسب ماعلمته النهار "اونلاين" فإن متابعتهما…
تم إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية لـ 73 شخصا من بينهم 15 مغربيا "من ضمنهم إمراة" و3 آخرين من جنسية مالية بعين تموشنت.
وكان المعنيون، بصدد…
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