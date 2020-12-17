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كورونا في الجزائر: 426 إصابة جديدة و9 وفيات خلال 24 ساعة

الوطني
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كورونا في الجزائر: 426 إصابة جديدة و9 وفيات خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 426 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


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