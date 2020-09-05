كورونا في تونس.. تصنيف 21 ولاية في “الخانة الحمراء” وتسجيل 3341 حالة منذ فتح الحدود

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات الإجمالي المصابة بكورونا إلى 4542 بزيادة 3341 حالة منذ فتح الحدود.

وأوضحت الوزارة بأنها سجلت منذ فتح الحدود في 27 جوان، 3341 حالة مؤكدة، منها 576 وافدة و 2728 محلية و 37 وفاة.

مضيفة بأن سجلت، أول أمس، 148 حالة جديدة و 36 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

ويتم التكفل حاليا بـ 70 مصابا في المستشفيات، من بينهم 21 مريضا في العناية المركزة، والحالات النشيطة 2751 والحاملين للأعراض 418 مصاب.

وأعلن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عن تصنيف 21 ولاية ضمن “القائمة الحمراء” والتي تعرف بؤرا لتفشي الوباء.

وتشمل القائمة على الخصوص ولايات قابس، بن عروس، سوسة، تونس، الكاف، أريانة، القيروان، المنستير وصفاقس.