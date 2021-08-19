كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس في بيان لها، إن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 20 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية قسنطينة سجلت أكبر الحالات (72 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية سيدي بلعباس بـ 65 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية وهران 62 إصابة جديدة، أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 58 إصابة جديدة.

وفيما يلي الولايات التي سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية:

قسنطينة: 8666 إصابة (+72)

سيدي بلعباس : 3277 إصابة (+65)

الجزائر: 32087 إصابة (+58)

وهران: 18904 إصابة (+62)

البويرۃ : 4782 اصابة (+45)

باتنة: 9519 إصابة (+45)

سوق أهراس : 1615 إصابة (+30)