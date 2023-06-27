لأداء ركن الحج الأعظم.. ضيوف الرحمن على صعيد عرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية. بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

كما واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات. ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، فإنه وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج. كما فرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن. الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة، ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.

كما تم رصد عملية إنتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات. حيث إتسمت الحركة المرورية بالإنسيابية خلال تصعيد الحجيج. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام بمشيئة الله تعالى اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلّون فيها المغرب والعشاء. بالإضافة كذلك إلى أنهم يبيتون فيها حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة. تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.

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