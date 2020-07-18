لأول مرة.. تسجيل مليون إصابة بكورونا عبر العالم في 100 ساعة

سجل العالم للمرة الأولى، مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ظرف 100 ساعة، لتتجاوز عتبة 14 مليونا.

وحسب وكالة “رويترز”، لا تزال الولايات المتحدة، تشهد قفزات يومية ضخمة، وسجلت عددا قياسيا عالميا لحالات الإصابة اليومية تجاوز 77 ألف إصابة جديدة يوم الخميس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر العالم، يزيد بـ3 مرات تقريبا عن عدد حالات الإصابة المسجل سنويا بالإنفلونزا الحادة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة أكثر من 590 ألف شخص خلال 7 أشهر تقريبا.

ويظهر إحصاء “رويترز”، الذي يعتمد على التقارير الحكومية، تسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأمريكتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم.

كما أصيب أكثر من مليوني شخص في البرازيل من بينهم الرئيس جايير بولسونار.