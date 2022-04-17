لأول مرة منذ عامين.. صفر إصابة وصفر وفيات بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265739 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6874، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 3 مريضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178335. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت إصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة واحدة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

طالع أيضا:

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp