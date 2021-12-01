لاعب الخضر يوجه رسالة قوية لمُنتخب لبنان

وجه لاعب المنتخب الوطني الجزائري “الطيب مزياني” رسالة قوية لخصم الخضر القادم في كأس العرب للمُنتخبات.

كما أكد لاعب النجم الساحلي التونسي في تصريحاته عقب مواجهة السودان أن جميع المنتخبات تنتظر الجزائر.

وقال “مزياني” الذي شارك بديلا اليوم الأربعاء:”حضرنا بشكل جيد في التدريبات قبل مباراة السودان”.

وأضاف:”نعلم أن جميع المنتخبات تنتظر الجزائر في هاته الدورة ويجب أن نؤكد من نكون فوق أرضية الميدان”.

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أكد الظهير الأيسر للمُنتخب الوطني الجزائري “إلياس شتي” أن الخضر استحقوا الفوز برباعية نظيفة أمام السودان.

كما قال شتي لاعب الترجي الرياضي التونسي في المنطقة المُختلطة عقب اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

“مبروك علينا الفوز أمام السودان، كنا نستحق النقاط الثلاث، خاصة وأن اللقاء الأول كان يجب أن نكون فيه في المستوى”.

وختم:”سنواصل العمل والأفضل هو من يلعب والتنافس بين اللاعبين سيعود بالفائدة على المُنتخب الوطني في منافسة كأس العرب للمُنتخبات”.

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ثمّن المدافع الأيمن للمنتخب الوطني حسين بن عيادة الفوز الذي حققه الخضر صبيحة اليوم أمام منتخب السودان في المونديال العربي.

وتحدث بن عيادة في تصريح حصري للنهار بعد نهاية المباراة أمام المنتخب السوداني قائلا:

“الحمد لله النتيجة كانت جيدة، والآداء كان في المستوى، فكما تعرفون المباريات الأولى دائما ما تكون صعبة، إن شاء الله نواصل على نفس الديناميكية”.

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أختير اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح رجل المباراة خلال اللقاء الذي جمع المنتخب الوطني بنظيره السوداني في إطار كأس العرب للمنتخبات.

وكان بغداد بونجاح وراء تسجيل الهدف الأول والثاني للمنتخب الوطني في الدقائق الـ11 والـ37 من عمر المباراة.

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أثنى الإعلام العربي كثيرا على المستوى الذي قدمه أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة في أول مباراة لهم في كأس العرب.

وقاد “الماجيك” أشباله للفوز برباعية على السودان بالأداء والنتيجة. وقال موقع “سكاي نيوز عربية” في هذا الشأن “الجزائر تقسو على السودان وتوجه تحذيرا لمصر ولبنان”.

موقع “الجزيرة نت”القطري عنون تقريره بـ “الجزائر تقسو على السودان برباعية في مونديال العرب”.

كما أضاف موقع صدى البلد المصري الذي قال “34 مباراة.. الجزائر يواصل سلسلة اللاهزيمة بفوز على السودان”.

وختم موقع “العربي الجديد” قائلا “الجزائر تستعرض وتسقط السودان برباعية نظيفة”.

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