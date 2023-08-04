لاعب السياربي ضمن التشكيلة المثالية لمجموعات البطولة العربية

اختير لاعب من شباب بلوزداد، ضمن التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي اختتمت مبارياتها أمس الخميس.

وبالرغم من أن الشباب أقصي مبكرا من البطولة العربية، إلا أن المهاجم إسلام بلخير، تواجد في التشكيلة المثالية التي أعدها موقع “صوفا سكور” المختص في الإحصاء.

وتحصل لاعب بطل الجزائر، بلخير، على تقييم 8.8/10، كثاني أفضل لاعب في التشكيلة المثالية، خلف المغربي صابر بوغرين. لاعب نادي الترجي التونسي بـ 9/10.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة الثالثة من دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية pic.twitter.com/2z8g1ry52i

— SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 4, 2023