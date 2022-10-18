لا ندرة في المواد والشائعات “كلات الدنيا”

قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، اليوم الثلاثاء، إن الندرة منعدمة. كما أوضح المتحدث، أن الأسواق تشهد وفرة في كل المواد خاصة واسعة الاستهلاك.

في حين، أكد لوحايدية، أنه تم تسجيل بعض الضغط في بعض المواد خاصة مادة الزيت، مرجعا الأسباب على الإشاعات المغرضة.

وبالمقابل، طمأن المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن العمل مستمر بين الوزارة والمتعاملين الاقتصاديين. من أجل المحافظة على هذا الوضع وتحسينه أكثر.

وفي سياق متصل، فنّد المتحدث، في تصريح للإذاعة الوطنية، “الشائعات التي يطلقها بعض تجار الجملة”. حول تعرضهم –يضيف لوحايدية- لضغوطات في حال تخزينهم المواد الاستهلاكية وأنهم يتهمون بالاحتكار. حيث ردّ على هذه الادعاءات بأنها “تصدر من جهات مغرضة”.

ورصدت الحكومة مبالغ مالية ضخمة لدعم القدرة الشرائية للمواطن بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على الصعيدين الوطني والدولي. وارتفاع نسبة التضخم في الجزائر إلى 9.61 من المائة مع نهاية شهر جويلية الماضي.

ووصل دعم الدولة في إطار استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة لطالبي الشغل لأول مرة 292 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية. حيث تميزت 2022 بتنفيذ السلطات العمومية لمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز برنامج الاستثمار العمومي. وتشجيع الاستثمار الخاص لضمان نمو شامل ومستدام. كما ركزت هذه الإجراءات على الحفاظ وتعزيز القدرة الشرائية للأسر من خلال المراجعة التصاعدية للأجور واستحداث منحة البطالة.