لتسهيل حركة تنقل الوفود الرياضية..هذه هي الشوارع التي يمنع فيها وقوف المركبات بوهران!

أصدرت شرطة وهران، اليوم الأربعاء، بيانا هاما لسكان المدينة وزوارها بمناسبة افتتاح الألعاب المتوسطية.

وحسب البيان، فإنه يمنع وقوف المركبات عبر الطرق والشوارع، ويشمل هذا الإجراء وقوف المركبات على الجانبين ويخص الطرقات المعنية بمرور الوفود الرياضية.

والشوارع المعنية بهذا القرار، هي شهداء الثورة بداية من ملعب الشهيد زبانة إلى غاية نهج العقيد لطفي.

ونهج العقيد لطفي بداية من النقطة الدائرية لتقاطع نهج العقيد لطفي مع شارع شهداء الثورة إلى غاية النقطة الدائرية لتقاطع نهج العقيد لطفي مع شارع حوحة محمد.

بالإضافة الى شارع الجيش الوطني الشعبي من مقر أمن الولاية إلى غاية النقطة الدائرية للتقاطع مع الطريق الاجتنابي رقم 4.

والطريق الوطني رقم 24 من ملعب الشهيد زبانة إلى غاية محول التقاطع مع الطريق الاجتنابي رقم 4.

وأيضا الطريق الولائي رقم 75 بداية من النقطة الدائرية لإقامة الباهية إلى غاية الملحقة البلدية بلقايد لبلدية بئر الجير والطريق بين النقطة الدائرية لمركز البريد ببلقايد ونقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 75.