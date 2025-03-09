لجنة الانضباط تفصل في قضية الساورة وأقبو

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بقضية شبيبة الساورة والضيف أولمبيك أقبو.

وصنعت هذه المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 18 من البطولة، جدلاً كبيراً، بعدما تقدمت إدارة أقبو، باحترازات ضد مشاركة عدد من لاعبي الساورة. تحت طائلة العقوبة، أبرزهم جوبا أوقاسي، القادم من أولمبيك أقبو، جانفي الماضي.

وكشفت لجنة الانضباط، في موقعها الالكتروني، بأن إدارة أقبو، رفعت احترازات ضد 5 لاعبين من شبيبة الساورة. ويتعلق الأمر بكل من بوشيبة عادل، وبرياح محمد، وإلياس حدوش، وأقاسم ريان، إلى جانب جوبا أوقاسي.

كما أبرزت ذات الهيئة الانضباطية، بأنها رفضت كل الاحترازات التي تقدمت بها إدارة ممثل مدينة بجاية. بعدما بحثت في القضية جيدا ووقفت على الحقائق التي تنصف شبيبة الساورة.

مشيرة إلى 4 لاعبين من أصل 5 استنفذوا عقوبة الايقاف المترتبة عن توالي الانذارات، باستثناء جوبا أوقاسي، الذي قرر الأمين العام لشبيبة الساورة. حذف اسمه من قائمة اللقاء قبل صافرة البداية، وهو ما جاء في تقرير الحكم.

وفي هذا الصدد، أكدت لجنة الانضباط، أن المادة 93 من لائحة الرابطة المحترفة لكرة القدم. تنص على أنه لا يجوز المطالبة بإحتراز اشراك لاعب إلا في حالتين فقط، وهما “التزوير على الحالة المدنية للاعب” و”تسجيل لاعب موقوف”.